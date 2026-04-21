Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сочи
17:30
Крылья СоветовНе начат
ЦСКА
19:45
РостовНе начат

Представитель Захаряна высказался о состоянии футболиста

Агент Геннадий Голубин, представляющий интересы игрока "Реала Сосьедад" Арсена Захаряна, высказался о состоянии футболиста.
Фото: Getty Images
Геннадий Голубин заявил, что на данный момент Арсен Захарян чувствует себя хорошо и тренируется с командой.

"К сожалению, отравление бывает у всех. Арсен сейчас чувствует себя хорошо, участвует в тренировке с командой. Но самое главное - Арсен обладатель Кубка Испании. Он принимал участие в этом турнире и забил один гол", - сказал Голубин "Спорт-Экспрессу".

18 апреля "Реал Сосьедад" стал обладателем Кубка Испании, победив мадридский "Атлетико" в серии пенальти. Арсен Захарян не принял участие в матче из-за проблем со здоровьем.

Всего в турнире российский атакующий полузащитник провел 4 игры и забил 1 гол.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится