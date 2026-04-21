Джанашия: провести матч между Россией и Грузией в июне - отличная идея

Бывший игрок "Локомотива" Заза Джанашия высказался о возможном матче сборных Грузии и России.
Заза Джанашия заявил, что на данный момент в сборной Грузии играет отличное поколение футболистов.

"Провести матч между сборными России и Грузии в июне - отличная идея. Сейчас в сборной Грузии играет отличное поколение.
Почти все футболисты выступают в европейских топ-клубах. Одни Кварацхелия и Мамардашвили чего стоят. Надеюсь, федерации смогут договориться и провести игру между нашими командами", - сказал Джанашия Metaratings.

На данный момент национальная команда Грузии занимает 72-е место в рейтинге сборных ФИФА. Подопечные Валерия Карпина располагаются на 36-й строчке.

Последний матч национальных команд состоялся в 2003 году в рамках отборочного турнира на ЧЕ-2004. Грузия потерпела поражение со счетом 1:3.

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от участия в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА с конца февраля 2022 года.

