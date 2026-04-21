Гуренко ответил, за счёт чего "Локомотив" может обыграть "Зенит"

"Локомотив" может обыграть "Зенит", если надёжно сыграет в обороне. По атаке это одна из сильнейших команд. Количество забитых мячей и результаты это показывают.Шансы у "Локомотива" точно будут, но надо сыграть компактно и организованно в обороне. Команда быстрая, есть хорошие исполнители", - сказал Гуренко "Чемпионату".
Завтра, 22 апреля, состоится матч между московским "Локомотивом" и петербургским "Зенитом" в рамках 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдет на "РЖД Арене". Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.
На данный момент "железнодорожники" занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 48 очков. Сине-бело-голубые располагаются на первой строчке с 55 баллами в своем активе.