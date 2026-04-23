Стали известны дата и место проведения матча сборных России и Египта

Генеральный секретарь Египетской футбольной ассоциации Мустафа Аззам высказался о матче против сборной России.
Фото: РФС
Мустафа Аззам заявил, что матч сборных России и Египта состоится 29 мая в Каире.

"Мы согласовали с Россией товарищеский матч наших сборных, но документы пока не подписаны. Мы примем российскую команду у себя 29 мая в Каире.
Осталось подписать все бумаги и согласовать матч с ФИФА, после чего наши федерации официально объявят, на каком стадионе пройдет эта игра", - сказал Аззам Sport24.

На данный момент национальная команда Египта занимает 29-е место в рейтинге сборных ФИФА. Подопечные Валерия Карпина располагаются на 36-й строчке.

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от участия в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА с конца февраля 2022 года.

