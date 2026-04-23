Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Акрон
17:30
Динамо МхНе начат
Спартак
19:45
КраснодарНе начат
Ахмат
19:45
БалтикаНе начат

Гасилин: "Спартак" будет ближе к победе в матче с "Краснодаром"

Бывший игрок "Зенита" Алексей Гасилин высказался о предстоящем матче "Краснодара" и "Спартака".
Фото: ФК "Краснодар"
Алексей Гасилин заявил, что "Краснодар" потеряет очки в матче против "Спартака" из-за небольшой длины скамейки и усталости.

"Спартак" сейчас играет и выглядит очень хорошо. У "Краснодара" очень много проблем - небольшой состав, я имею ввиду длину скамейки. И видно, что "быки" уже устали.

Так что сегодня, мне кажется, "Краснодар" потеряет очки. Даже думаю, что "Спартак" будет ближе к победе", - сказал Гасилин "Матч ТВ".

Сегодня, 23 апреля, состоится матч в рамках 26-го тура Российской Премьер-Лиги между московским "Спартаком" и "Краснодаром". Встреча пройдет на "Лукойл Арене". Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени. Главным арбитром игры назначен Артем Чистяков.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится