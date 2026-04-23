Гасилин: "Спартак" будет ближе к победе в матче с "Краснодаром"

"Спартак" сейчас играет и выглядит очень хорошо. У "Краснодара" очень много проблем - небольшой состав, я имею ввиду длину скамейки. И видно, что "быки" уже устали.
Так что сегодня, мне кажется, "Краснодар" потеряет очки. Даже думаю, что "Спартак" будет ближе к победе", - сказал Гасилин "Матч ТВ".
Сегодня, 23 апреля, состоится матч в рамках 26-го тура Российской Премьер-Лиги между московским "Спартаком" и "Краснодаром". Встреча пройдет на "Лукойл Арене". Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени. Главным арбитром игры назначен Артем Чистяков.