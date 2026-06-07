Как информации Legalbet, нигерийский футболист уже предпринял шаги для поиска нового клуба, сменив своего представителя. Сообщается, южный клуб не рассчитывает на игрока и готов рассмотреть предложения по его трансферу. Отмечается, что руководство краснодарцев оценивает возможную сделку примерно в два миллиона евро.
Минувший сезон 24-летний футболист провёл в аренде в "Пари НН". За нижегородскую команду он сыграл 31 матч во всех турнирах, отметившись пятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Олусегун выступает за "Краснодар" с 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2028 года.
Из "Краснодара" решил уйти легионер - источник
Полузащитник "Краснодара" Олакунле Олусегун намерен сменить команду в ближайшее трансферное окно.
Фото: ФК "Пари НН"