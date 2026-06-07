Эриксен потерял сознание во время матча с Украиной, игру отменили

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен вновь пережил серьёзный инцидент на футбольном поле.

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Во время товарищеского матча против Украины опытный хавбек неожиданно потерял сознание, из-за чего встречу пришлось остановить.



Медицинские службы оперативно выбежали на газон и на протяжении нескольких минут оказывали помощь футболисту. В это время игроки обеих команд окружили Эриксена, закрыв происходящее от посторонних взглядов.



Позже датчанин пришёл в себя, сумел самостоятельно подняться и покинул поле под аплодисменты трибун. После произошедшего организаторы приняли решение не доигрывать матч.



Напомним, летом 2021 года Эриксен перенёс остановку сердца прямо во время встречи чемпионата Европы против Финляндии. Тогда врачам удалось спасти жизнь футболисту.