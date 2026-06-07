Агкацев попал в сферу интересов "Ювентуса" - источник

Голкипер "Краснодара" Станислав Агкацев попал в сферу интересов туринского "Ювентуса".

Фото: ФК "Краснодар"

Об этом сообщил журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале. По информации источника, представители итальянского гранда уже собирали информацию о вратаре и изучали возможность его потенциального перехода. При этом россиянин пока не является главным кандидатом на усиление позиции.



Сообщается, что приоритетным вариантом для туринцев остаётся голкипер "Ливерпуля" Алиссон Беккер. Однако английский клуб не заинтересован в продаже бразильца, поэтому "Ювентус" рассматривает и другие кандидатуры.

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Ювентус