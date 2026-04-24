Агкацев заявил, что в эпизоде с голом "Спартака" был фол

"Я добирался до мяча на 100% - помешал контакт с Литвиновым во вратарской площади, где голкиперы стараются играть на выходе. Фол? По мне, да.Либо ни на ком не свистеть такие фолы, как в АПЛ. Там вратарей сбивают во вратарской и не свистят. Если бы у нас так было во всех матчах, вообще вопросов бы не было", - сказал Агкацев "Чемпионату".
Вчера, 23 апреля, состоялся матч в рамках 26-го тура Российской Премьер-Лиги между московским "Спартаком" и "Краснодаром". Встреча проходила на "Лукойл Арене". Подопечные Хуана Карлоса Карседо потерпели поражение со счетом 1:2.
В конце первого тайма голом за красно-белых отличился опорный полузащитник Кристофер Мартинс.