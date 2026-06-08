Экс-игрок "Шинника" Загре ушел из жизни в 27 лет

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы Бена Загре, сообщил о смерти футболиста.

Фото: ФК "Шинник"

Вчера он умер. Год назад я его отправил в Германию - немецкие врачи сказали, что уже та стадия рака, что, дай бог, родителей увидит. Благодаря химиотерапии он выдержал год", - сказал Селюк "Чемпионату"

Дмитрий Селюк заявил, что Бен Загре боролся с онкологическим заболеванием."К сожалению, Бен скончался… Это весёлый и доброжелательный парень. Его все запомнят таким. Он всегда улыбался!Бен Загре выступал в составе ярославского "Шинника" с 2024 по 2025 год. Всего за клуб защитник провел 44 матча, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.Ранее футболист из Буркина-Фасо играл за казахстанский "Кайсар", датский "Эсбьерг", португальские "Викторию Гимараэш" и "Фафе".