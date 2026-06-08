"Зенит" может сыграть с аргентинским клубом летом

"Игра может пройти в период между 30 июня и 7 июля. Это будет заключительная неделя предсезонной подготовки. Вероятность того, что матч состоится, оценивается в 90%", - сказал пресс-секретарь "Химнасии Ла-Плата" Факундо Сантеллан Sport24.
В прошедшем сезоне чемпионата Аргентины "Химнасия Ла-Плата" заняла шестое место в турнирной таблице группы B, набрав 26 очков в 16 матчах. Общая стоимость игроков команды по версии сайта Transfermarkt составляет 26,25 миллиона евро.
Ранее в СМИ появилась информация, что матч клуба с "Зенитом" состоится в Санкт-Петербурге.