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Тедеев сообщил, что у него есть понимание относительно своего будущего

Бывший главный тренер "Акрона" Заур Тедеев рассказал, когда вернется к работе.
Фото: ФК "Акрон"
"У меня есть понимание относительно ближайшего будущего. Сейчас надо ещё немножко перезагрузиться, отдохнуть.

Если будут важные и достойные предложения, которые будут устраивать и клуб, и меня, я обязательно буду их рассматривать. Устроит только предложение из РПЛ? Да нет, почему же? Не только. Если у команды системный подход к развитию футболистов, есть условия для выхода в РПЛ, это будет мне интересно", - сказал Тедеев.

17 мая "Акрон" официально сообщил о прекращении сотрудничества с Зауром Тедеевым. Российский специалист занимал пост главного тренера команды с декабря 2023 года. Под его руководством тольяттинцы провели 90 матчей во всех турнирах, в которых одержали 30 побед, 17 раз сыграли вничью и потерпели 43 поражения.

В минувшем сезоне красно-черные финишировали на 13-й строчке в турнирной таблице, оказавшись в зоны стыков. По итогам сытковых матчей "Акрон" переиграл волгоградский "Ротор" и сохранил прописку в Российской Премьер-Лиге на сезон 2026/2027.

Источник: "Чемпионат"

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