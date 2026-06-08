Тедеев сообщил, что у него есть понимание относительно своего будущего

Бывший главный тренер "Акрона" Заур Тедеев рассказал, когда вернется к работе.

Фото: ФК "Акрон"

"У меня есть понимание относительно ближайшего будущего. Сейчас надо ещё немножко перезагрузиться, отдохнуть.