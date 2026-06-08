Тедеев сообщил, что у него есть понимание относительно своего будущего

"У меня есть понимание относительно ближайшего будущего. Сейчас надо ещё немножко перезагрузиться, отдохнуть.
Если будут важные и достойные предложения, которые будут устраивать и клуб, и меня, я обязательно буду их рассматривать. Устроит только предложение из РПЛ? Да нет, почему же? Не только. Если у команды системный подход к развитию футболистов, есть условия для выхода в РПЛ, это будет мне интересно", - сказал Тедеев.
17 мая "Акрон" официально сообщил о прекращении сотрудничества с Зауром Тедеевым. Российский специалист занимал пост главного тренера команды с декабря 2023 года. Под его руководством тольяттинцы провели 90 матчей во всех турнирах, в которых одержали 30 побед, 17 раз сыграли вничью и потерпели 43 поражения.
В минувшем сезоне красно-черные финишировали на 13-й строчке в турнирной таблице, оказавшись в зоны стыков. По итогам сытковых матчей "Акрон" переиграл волгоградский "Ротор" и сохранил прописку в Российской Премьер-Лиге на сезон 2026/2027.
Источник: "Чемпионат"