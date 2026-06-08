Тренер сборной Тринидада и Тобаго поделился ожиданиями от предстоящей игры с Россией

Играть будет тяжело, но надеемся, что за счет оборонительной тактики сможем провести игру достойно", - сказал Кинг.
Сборная Тринидада и Тобаго сыграет против национальной команды России завтра, 9 июня. Товарищеский матч пройдет на стадионе "Ростех Арена" в Калининграде, стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 20:00 по московскому времени.
Ранее в рамках весенне-летних сборов сборная России уступила на выезде Египту со счетом 0:1 и одержала крупную победу дома над Буркина-Фасо (3:0).
Источник: "Чемпионат"