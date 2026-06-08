Матчи Скрыть

Тренер сборной Тринидада и Тобаго поделился ожиданиями от предстоящей игры с Россией

Дерек Кинг высказался о предстоящем товарищеском матче своей команды против сборной России.
Фото: сборная России
"Мы анализировали игру сборной России. Отметили нападающих — играют с физическом контактом.

Играть будет тяжело, но надеемся, что за счет оборонительной тактики сможем провести игру достойно", - сказал Кинг.

Сборная Тринидада и Тобаго сыграет против национальной команды России завтра, 9 июня. Товарищеский матч пройдет на стадионе "Ростех Арена" в Калининграде, стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Ранее в рамках весенне-летних сборов сборная России уступила на выезде Египту со счетом 0:1 и одержала крупную победу дома над Буркина-Фасо (3:0).

Источник: "Чемпионат"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится