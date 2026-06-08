Стало известно, почему форвард "Спартака" Ливай Гарсия не сыграет против сборной России

Тренер сборной Тринидада и Тобаго Дерек Кинг рассказал о причинах, по которым нападающий Ливай Гарсия не примет участия в товарищеской игре с Россией.

Фото: ФК "Спартак"

"У Ливая Гарсии возникли семейные проблемы и он не смог приехать.

Не знаю, будут ли наши болельщики на матче. Знаем, что у него есть фанаты. Они будут его поддерживать в любых ситуациях", - сказал Кинг.



Ливай Гарсия выступает за "



Товарищеская встреча между сборными России и Тринидада и Тобаго состоится во вторник, 9 июня. Начало - в 20:00 по Москве.



Источник: Не знаю, будут ли наши болельщики на матче. Знаем, что у него есть фанаты. Они будут его поддерживать в любых ситуациях", - сказал Кинг.Ливай Гарсия выступает за " Спартак " с февраля прошлого года. Нападающий перешел в московский клуб из греческого АЕКа и подписал контракт на 3,5 года. В минувшем сезоне 28-летний центрфорвард принял участие в 33 матчах за красно-белых, в которых записал на свой счет 7 забитых мячей и 5 голевых передач.Товарищеская встреча между сборными России и Тринидада и Тобаго состоится во вторник, 9 июня. Начало - в 20:00 по Москве.Источник: "Чемпионат"