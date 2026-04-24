Матчи Скрыть

Дивеев оценил шансы Кисляка на переезд в Европу

Защитник "Зенита" Игорь Дивеев высказался о будущем полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка и оценил его перспективы за рубежом.
Фото: ПФК ЦСКА
Футболист дал понять, что не считает переход в европейский чемпионат преждевременным и поддержал возможный отъезд игрока уже в ближайшее трансферное окно.

- Надеюсь, он уже этим летом окажется в топовой европейской лиге. Ему не рано. Кислый - ангел: добрый, весёлый и улыбчивый, - приводит слова Дивеева Sport24.

В нынешнем сезоне 20-летний хавбек провёл 36 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт восемь голов и семь результативных передач.

Сам Дивеев присоединился к "Зениту" в январе, перейдя из ЦСКА в рамках обменной сделки. На данный момент армейцы занимают шестую позицию в чемпионате с 44 очками. В ближайшем туре команда сыграет на выезде против "Рубина".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится