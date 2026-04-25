Хомуха объяснил, почему ЦСКА не увольняет Челестини

Экс-игрок ЦСКА Дмитрий Хомуха объяснил, почему "армейцы" не отправляют Фабио Челестини в отставку.
Фото: ПФК ЦСКА
По словам Хомухи, ЦСКА не увольняет Челестини из-за неустойки.

- Если абстрагироваться от денег и неустойки, которую необходимо платить тренеру за досрочный разрыв контракта, то всё в это упирается.
Если бы не вопрос денег, то ЦСКА уже сейчас бы попрощался с Челестини, - цитирует Хомуху "Чемпионат".

Фабио Челестини является главным тренером ЦСКА с лета прошлого года - под его руководством клуб стал обладателем Суперкубка России. Ранее специалист занимал аналогичный пост в ряде швейцарских клубов.

По итогам 26 сыгранных туров красно-синие занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России с 44 набранными очками в своем активе. Команда потеряла математические шансы на чемпионство в текущем сезоне.

