Легионер "Спартака" высказался об адаптации в России

- Моя адаптация в России прошла хорошо. Каждый заботится обо мне и моей семье.
Всё хорошо. Я счастлив находиться в "Спартаке". Наслаждаюсь этим временем, - приводит слова Джику "Чемпионат".
Александер Джику перешел в "Спартак" из турецкого "Фенербахче" осенью прошлого года за 2,5 миллионов евро и заключил контракт до лета 2027 года. Всего защитник провел за красно-белых во всех турнирах 23 матча и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 31-летнего игрока в 4 миллиона евро, на счету футболиста 38 матчей в составе сборной Ганы.