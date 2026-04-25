"В таком раздрае ЦСКА я не помню". Смородская призвала уволить Челестини

"Его надо снимать. Он совершенно не справился с командой. У него нет ничего: взаимопонимания, постановки игры. В таком раздрае ЦСКА я не помню. Мне очень жаль их. Эта работа не для Челестини, он не умеет ничего", - сказала Смородская.
Вчера, 25 апреля, в 27-м туре Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА сыграл на выезде вничью с "Рубином". Матч проходил в Казани на стадионе "Ак Барс Арена" и завершился со счетом 0:0.
В весенней части чемпионата команда Фабио Челестини провела 9 игр, в которых одержала всего 2 победы, три раза сыграла вничью и потерпела 4 поражения. "Армейцы" набрали 45 очков и располагаются на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ за три тура до конца.
