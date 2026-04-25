Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Нижний Новгород
14:00
СпартакНе начат
Динамо
17:00
СочиНе начат
Краснодар
17:00
Динамо МхНе начат
Зенит
19:30
АхматНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
2 - 0 2 0
НефтехимикЗавершен
Челябинск
0 - 0 0 0
Урал1 тайм
Ротор
17:00
Волга УлНе начат
КАМАЗ
17:00
ЧайкаНе начат
Шинник
17:00
СКА-ХабаровскНе начат
Черноморец
17:00
СоколНе начат
Родина
19:00
УфаНе начат

"В таком раздрае ЦСКА я не помню". Смородская призвала уволить Челестини

Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская раскритиковала главного тренера ЦСКА Фабио Челестини.
Фото: ПФК ЦСКА
"Его надо снимать. Он совершенно не справился с командой. У него нет ничего: взаимопонимания, постановки игры. В таком раздрае ЦСКА я не помню. Мне очень жаль их. Эта работа не для Челестини, он не умеет ничего", - сказала Смородская.

Вчера, 25 апреля, в 27-м туре Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА сыграл на выезде вничью с "Рубином". Матч проходил в Казани на стадионе "Ак Барс Арена" и завершился со счетом 0:0.

В весенней части чемпионата команда Фабио Челестини провела 9 игр, в которых одержала всего 2 победы, три раза сыграла вничью и потерпела 4 поражения. "Армейцы" набрали 45 очков и располагаются на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ за три тура до конца.

Источник: "СЭ"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится