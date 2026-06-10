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Жирков - об уходе из "Динамо": я все равно бы не остался, ушел бы с Гусевым

Юрий Жирков прокомментировал уход из тренерского штаба московского "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"
По словам Жиркова, его контракт закончился, поэтому он покинул "Динамо".

- У нас был контракт на полгода, до завершения сезона. Так что все нормально — контракт закончился, и все.
А чему удивляться? Мне кажется, что я все равно бы не остался, ушел бы с Гусевым, - приводит слова Жиркова "РБ Спорт".

Напомним, что в декабре 2025 года московское "Динамо" объявило о назначении Ролана Гусева на пост главного тренера, в его штаб вошли Юрий Жирков и Роман Шаронов. По окончании сезона-2025/26 бело-голубые объявили об уходе Гусева в связи с истечением контракта, также тренерский штаб столичного клуба покинули Жирков и Шаронов. Новым наставником "Динамо" стал Сандро Шварц, который работал в клубе с 2020 по 2022 год.

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