В руководстве "Динамо" ответили, может ли клуб подписать Кокорина

- Не вижу такой возможности, - сказал Ивлев. - Есть факторы, которые не позволят нам взять Александра обратно в систему клуба, - цитирует Ивлева ТАСС.
По окончании сезона-2025/26 Александр Кокорин покинул кипрский "Арис" на правах свободного агента - форвард провел за клуб во всех турнирах 115 матчей и записал на свой счет 34 забитых мяча и 17 результативных передач. Кокорин является воспитанником московского "Динамо", он также выступал за "Анжи", столичный "Спартак", петербургский "Зенит", "Сочи" и итальянскую "Фиорентину".