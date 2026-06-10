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В руководстве "Динамо" ответили, может ли клуб подписать Кокорина

Председатель совета директоров "Динамо" Александр Ивлев высказался о возможном подписании Александра Кокорина.
Фото: ФК "Динамо"
По словам Ивлева, "Динамо" не может подписать Кокорина из-за ряда факторов.

- Не вижу такой возможности, - сказал Ивлев. - Есть факторы, которые не позволят нам взять Александра обратно в систему клуба, - цитирует Ивлева ТАСС.

По окончании сезона-2025/26 Александр Кокорин покинул кипрский "Арис" на правах свободного агента - форвард провел за клуб во всех турнирах 115 матчей и записал на свой счет 34 забитых мяча и 17 результативных передач. Кокорин является воспитанником московского "Динамо", он также выступал за "Анжи", столичный "Спартак", петербургский "Зенит", "Сочи" и итальянскую "Фиорентину".

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