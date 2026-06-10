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В "Динамо" ответили на вопрос о возвращении Захаряна

Председатель совета директоров "Динамо" Александр Ивлев высказался о возможном возвращении Арсена Захаряна в клуб.
Фото: ФК "Динамо"
Александр Ивлев заявил, что Арсен Захарян является ценным воспитанником бело-голубых.

"Могу однозначно сказать, что Арсен - это действительно ценный воспитанник нашего клуба. Мы очень переживаем за него.

Но вы правы, у него пока не очень хорошо складывается карьера за рубежом. О его возвращении в "Динамо" рассуждать я пока не готов", - сказал Ивлев TACC.

Арсен Захарян перешел из московского "Динамо" в испанский "Реал Сосьедад" в августе 2023 года. В прошедшем сезоне за клуб атакующий полузащитник провел 21 матч и забил 1 гол. Соглашение с российским футболистом рассчитано до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость 23-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 9 миллионов евро.

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