Миранчук рассказал, чего ему не хватает в США

"Чего мне не хватает в Америке? Семьи, друзей.Еду? Мы нашли здесь маркет, где есть русский отдел. Футбол есть. Только вот семья на FaceTime всегда - и всё", - сказал Миранчук в видео на Youtube-канале Nobel.
Алексей Миранчук играет в составе "Атланты Юнайтед" из США с конца июля 2024 года. Соглашение с российским футболистом рассчитано до конца 2027 года.
Атакующий полузащитник является воспитанником московского "Локомотива". Игрок выступал в основной команде "железнодорожников" с 2013 по 2020 год.