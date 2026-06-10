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Миранчук рассказал, чего ему не хватает в США

Алексей Миранчук высказался о жизни в США.
Фото: Getty Images
Футболист заявил, что ему не хватает встреч с семьей и друзьями.

"Чего мне не хватает в Америке? Семьи, друзей.
Еду? Мы нашли здесь маркет, где есть русский отдел. Футбол есть. Только вот семья на FaceTime всегда - и всё", - сказал Миранчук в видео на Youtube-канале Nobel.

Алексей Миранчук играет в составе "Атланты Юнайтед" из США с конца июля 2024 года. Соглашение с российским футболистом рассчитано до конца 2027 года.

Атакующий полузащитник является воспитанником московского "Локомотива". Игрок выступал в основной команде "железнодорожников" с 2013 по 2020 год.

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