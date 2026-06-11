Экс-игрок "Локомотива" сравнил Батракова с Миранчуками

"Сравним ли уровень Батракова с Миранчуками? Наверное, по уровню что-то плюс-минус то же самое. Я же говорю, смотрю, как он располагается, какие позиции занимает. Поэтому Батраков похож на Миранчуков.Миранчуки - это уже такие легенды. И просто хорошие ребята и футболисты", - сказал Тарасов Legalbet.
Алексей Батраков выступает в основной команде московского "Локомотива" с начала января 2024 года. В текущем сезоне за клуб атакующий полузащитник провел 36 матчей, забил 17 голов и отдал 12 голевых передач. Трансферная стоимость 21-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 28 миллионов евро.
Миранчуки являются воспитанниками "Локомтива". Алексей выступал за основную команду "железнодорожников" с 2013 по 2020 год, Антон - с 2017 по 2024.