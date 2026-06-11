Экс-игрок "Локомотива" сравнил Батракова с Миранчуками

Фото: ФК "Локомотив"

"Сравним ли уровень Батракова с Миранчуками? Наверное, по уровню что-то плюс-минус то же самое. Я же говорю, смотрю, как он располагается, какие позиции занимает. Поэтому Батраков похож на Миранчуков.