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Кириченко - об игроке ЦСКА: ему будет невероятно тяжело в Европе

Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Кириченко высказался о возможном переходе футболиста "армейцев" в европейский клуб.
Фото: ФК ЦСКА
Дмитрий Кириченко заявил, что футболисту пока что не стоит переходить в европейский клуб.

"Кириллу Данилову пока не надо переходить в европейский клуб. Ему будет невероятно тяжело, потому что это был его первый сезон за основную команду ЦСКА.
Вижу в Данилове как сильные, так и слабые стороны. В таком возрасте Кирилл еще будет прибавлять", - сказал Кириченко "РБ Спорту".

Кирилл Данилов выступает в составе основной команды московского ЦСКА с начала января 2026 года. В текущем сезоне защитник провел за "армейцев" 15 матчей, голевыми действиями не отличился. Трансферная стоимость 18-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 2,5 миллиона евро.

Ранее агент Данилова заявил, что к футболисту есть интерес от клубов из Италии и Франции.

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