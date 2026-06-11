Кириченко - об игроке ЦСКА: ему будет невероятно тяжело в Европе

"Кириллу Данилову пока не надо переходить в европейский клуб. Ему будет невероятно тяжело, потому что это был его первый сезон за основную команду ЦСКА.Вижу в Данилове как сильные, так и слабые стороны. В таком возрасте Кирилл еще будет прибавлять", - сказал Кириченко "РБ Спорту".
Кирилл Данилов выступает в составе основной команды московского ЦСКА с начала января 2026 года. В текущем сезоне защитник провел за "армейцев" 15 матчей, голевыми действиями не отличился. Трансферная стоимость 18-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 2,5 миллиона евро.
Ранее агент Данилова заявил, что к футболисту есть интерес от клубов из Италии и Франции.