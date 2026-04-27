Защитник "Родины": мы показываем результатом, что готовы сыграть в РПЛ

- Мы готовы к тому, чтобы сыграть в РПЛ в следующем сезоне. Мы показываем это результатом.
Те игры, которые у нас проходили до этого матча с "Уфой", тоже были очень хорошими. Так что мы готовы, - приводит слова Гогличидзе "Чемпионат".
После 31 сыгранного тура московская "Родина" располагается на второй строчке в турнирной таблице Первой Лиги с 59 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Факела" на один балл. У воронежцев есть игра в запасе.
В следующем туре "Родина" сыграет на выезде с новороссийским "Черноморцем", который на данный момент занимает 16 место в турнирной таблице с 29 баллами.