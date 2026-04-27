Тюкавин отреагировал на слухи об интересе из Испании

Форвард "Динамо" Константин Тюкавин отреагировал на слухи об интересе к нему из Испании.
Фото: ФК "Динамо"
По словам Тюкавина, он слышал об интересе из Испании, но не может повлиять на эти слухи.

- Да и пусть следят. А как я на это повлияю? Конечно, я видел. До меня это доходит.

Это ж слухи (смеётся). Вон, обратитесь к Павлу Константиновичу [Пивоварову]. Может, у него какая-то конкретика есть (улыбается), - цитирует Тюкавина "Чемпионат".

В нынешнем сезоне Константин Тюкавин провел за московское "Динамо" во всех турнирах 27 матчей и записал на свой счет 11 забитых мячей и 6 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего форварда в 15 миллионов евро, его контракт с бело-голубыми рассчитан до лета 2030 года.

Ранее генеральный директор бело-голубых Павел Пивоваров сообщил, что в контракте форварда с клубом есть пункт, который может активироваться при интересе со стороны европейских клубов. Подробности этого пункта не сообщались.

