Дмитриев - о приоритетах "Спартака": нет такого, что чемпионат нам не нужен

Полузащитник "Спартака" Игорь Дмитриев высказался о турнирных приоритетах команды.
Фото: ФК "Спартак"
По словам Дмитриева, "Спартаку" важно побеждать и в РПЛ, и в Кубке России.

- Нет такого, что чемпионат нам сейчас не нужен. Мы хотим выигрывать в каждом матче, чтобы залезть в таблице ещё выше. Но в Кубке у нас тоже важный матч, - приводит слова Дмитриева "Чемпионат".

В 27 туре Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" одержал выездную победу над "Пари НН" со счетом 2:1. По итогам 27 сыгранных туров красно-белые занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата России с 48 набранными очками в своем активе.

Команде Хуана Карседо предстоит сыграть на домашнем стадионе с ЦСКА в финале Пути регионов Кубка России - победитель сыграет в Суперфинале турнира.

