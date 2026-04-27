Дмитриев - о приоритетах "Спартака": нет такого, что чемпионат нам не нужен

- Нет такого, что чемпионат нам сейчас не нужен. Мы хотим выигрывать в каждом матче, чтобы залезть в таблице ещё выше. Но в Кубке у нас тоже важный матч, - приводит слова Дмитриева "Чемпионат".
В 27 туре Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" одержал выездную победу над "Пари НН" со счетом 2:1. По итогам 27 сыгранных туров красно-белые занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата России с 48 набранными очками в своем активе.
Команде Хуана Карседо предстоит сыграть на домашнем стадионе с ЦСКА в финале Пути регионов Кубка России - победитель сыграет в Суперфинале турнира.