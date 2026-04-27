Рианчо - о Карседо: тренеру нужно минимум 100 дней, чтобы команда обрела свою индивидуальность

Бывший тренер "Спартака" Рауль Рианчо оценил работу Хуана Карседо.
По словам Рианчо, его не удивляют результаты Карседо, ему дали время и он показал результат.

- Результаты Карседо меня не удивляют. Я всегда говорил, что тренеру нужно минимум 100 дней, чтобы команда обрела свою индивидуальность.

У Карседо была такая возможность — и вот результат! - цитирует Рианчо "Матч ТВ".

По итогам 27 сыгранных туров московский "Спартак" занимает четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 48 набранными очками в своем активе. Напомним, что Хуан Карседо является главным тренером красно-белых с января текущего года, ранее он занимал аналогичный пост в кипрском "Пафосе".

В финале Пути регионов Кубка России красно-белые сыграют на домашнем стадионе с ЦСКА - победитель этого противостояния пройдет в Суперфинал турнира.

