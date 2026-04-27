"Ситуация непростая, но новые "Химки" не повторятся". Глава РПЛ - о проблемах "Ростова"

"Мы на связи с клубом. Ситуация там объективно непростая. Переживания есть, но думаю, что все будет хорошо. Определенные сложности при лицензировании будут, но новые "Химки" не повторятся", - сказал Алаев.
По итогам 27 сыгранных туров "Ростов" набрал 27 очков и располагается на 10-м месте в турнирной таблице. За три тура до конца чемпионата южане находятся в трех баллах от зоны стыковых матчей за право остаться на будущий сезон в РПЛ.
В оставшихся играх команда Джонатана Альбы встретится с махачкалинским "Динамо", тольяттинским "Акроном" и петербургским "Зенитом".
Источник: "СЭ"