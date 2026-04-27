Нападающий "Пари НН": ни один игрок "Спартака" не сильнее меня

Вингер "Пари НН" Олакунле Олусегун высказался об уровне игроков "Спартака" после матча 27-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Пари НН"
"Футбол — игра, в которой у тебя сегодня может хорошо сложиться матч, а в следующий раз — не очень.

Мне особо нечего рассказать об их игре, ничего впечатляющего, но игроки хорошие. Могу сказать, что ни один игрок "Спартака" не сильнее меня, у меня такое мнение сложилось", - заявил Олусегун.

Вчера, 26 апреля, "Пари НН" уступил на своем поле московскому "Спартаку" в 27-м туре РПЛ со счетом 1:2. Олакунле Олусегун вышел на замену на 62-й минуте игры.

24-летний вингер выступает за нижегородскую команду на правах аренды из "Краснодара". В этом сезоне нападающий сборной Нигерии сыграл в 29 встречах чемпионата и Кубка России, в которх записал на свой счет 5+2 по системе гол плюс пас.

Источник: "РБ Спорт"

