Нападающий "Пари НН": ни один игрок "Спартака" не сильнее меня

Мне особо нечего рассказать об их игре, ничего впечатляющего, но игроки хорошие. Могу сказать, что ни один игрок "Спартака" не сильнее меня, у меня такое мнение сложилось", - заявил Олусегун.
Вчера, 26 апреля, "Пари НН" уступил на своем поле московскому "Спартаку" в 27-м туре РПЛ со счетом 1:2. Олакунле Олусегун вышел на замену на 62-й минуте игры.
24-летний вингер выступает за нижегородскую команду на правах аренды из "Краснодара". В этом сезоне нападающий сборной Нигерии сыграл в 29 встречах чемпионата и Кубка России, в которх записал на свой счет 5+2 по системе гол плюс пас.
