Названа зарплата Рассказова после продления контракта с "Крыльями Советов" - источник

Защитник "Крыльев Советов" Николай Рассказов продолжит выступать за самарский клуб.



Фото: ФК "Крылья Советов"

Как пишет журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале, стороны договорились о продлении сотрудничества. Новый контракт 28-летнего футболиста будет действовать до 2028 года. Сообщается, что по условиям соглашения заработная плата игрока составит 3,5 миллиона рублей в месяц, что эквивалентно примерно 505,5 тысячи евро в год.



В завершившемся сезоне Рассказов принял участие в 36 матчах во всех турнирах. На счету футболиста один забитый мяч и четыре результативные передачи.