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Гасилин: на ЧМ-2026 жду победу Португалии с Роналду

Алексей Гасилин поделился ожиданиями от чемпионата мира 2026 года и назвал сборную, за которую будет переживать на турнире.
Фото: УЕФА
Гасилин отметил, что нынешнее поколение португальских футболистов способно добиться большого успеха.

- Жду победу Португалии с Криштиану Роналду. Хочу, чтобы эта прекрасная история закольцевалась. У Португалии сильнейший за 20 лет состав, - сказал эксперт в эфире "Матч ТВ".

Португальская сборная никогда ранее не выигрывала чемпионат мира. На групповом этапе предстоящего турнира команда Роберто Мартинеса встретится с Узбекистаном, Колумбией и ДР Конго. Для Роналду мировой форум 2026 года станет шестым в карьере. За время выступлений на чемпионатах мира форвард ещё ни разу не отличался забитым мячом в матчах плей-офф.

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