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ЧМ2022
Мексика
1 - 0 1 0
ЮАР1 тайм

Игрок "Локомотива" начнёт матч открытия чемпионата мира в стартовом составе

Определились стартовые составы сборных Мексики и ЮАР на матч открытия чемпионата мира 2026 года.
Фото: Getty Images
В стартовый состав мексиканской команды вошёл защитник "Локомотива" Сесар Монтес. При этом полузащитник московского "Динамо" Луис Чавес начнёт игру на скамейке запасных.

Состав Мексики: Ранхель, Рейес, Монтес, Васкес, Гальярдо, Лира, Фидальго, Гутьеррес, Альварадо, Киньонес, Хименес.

Состав ЮАР: Уильямс, Модиба, Окон, Мбокази, Сибиси, Мудау, Мокоэна, Ситоле, Адамс, Рэйнерс, Фостер.

Напомним, чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории в турнире принимают участие 48 национальных сборных.

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