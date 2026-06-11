Игрок "Локомотива" начнёт матч открытия чемпионата мира в стартовом составе

Определились стартовые составы сборных Мексики и ЮАР на матч открытия чемпионата мира 2026 года.

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Состав Мексики: Ранхель, Рейес, Монтес, Васкес, Гальярдо, Лира, Фидальго, Гутьеррес, Альварадо, Киньонес, Хименес.



Состав ЮАР: Уильямс, Модиба, Окон, Мбокази, Сибиси, Мудау, Мокоэна, Ситоле, Адамс, Рэйнерс, Фостер.



Напомним, чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории в турнире принимают участие 48 национальных сборных. В стартовый состав мексиканской команды вошёл защитник " Локомотива " Сесар Монтес. При этом полузащитник московского " Динамо " Луис Чавес начнёт игру на скамейке запасных.Ранхель, Рейес, Монтес, Васкес, Гальярдо, Лира, Фидальго, Гутьеррес, Альварадо, Киньонес, Хименес.Уильямс, Модиба, Окон, Мбокази, Сибиси, Мудау, Мокоэна, Ситоле, Адамс, Рэйнерс, Фостер.Напомним, чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории в турнире принимают участие 48 национальных сборных.