"Просто так контракты, что ли, переподписывает?" Игрок "Зенита" - о неграмотности Вендела

"Вы реально думаете, что он не умеет? Умеет все он! Он просто так, что ли, переподписывает контракты на большие суммы (смеется)", - передает слова Ахметова "Чемпионат".
Вендел перешел в "Зенит" из лиссабонского "Спортинга" летом 2020 года. В ноябре 2025-го полузащитник продлил контракт с петербургским клубом до июня 2029 года. В текущем сезоне 28-летний бразилец провел в составе сине-бело-голубых 27 матчей в РПЛ и Кубке России, в которых отметился 2 забитыми голами и 3 результативными передачами.