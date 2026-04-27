Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Балтика
20:00
АкронНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Торпедо
1 - 1 1 1
ФакелПерерыв

"Просто так контракты, что ли, переподписывает?" Игрок "Зенита" - о неграмотности Вендела

Полузащитник "Зенита" Ильзат Ахметов, играющий на правах аренды за "Крылья Советов", отреагировал на информацию, что бразильский хавбек Вендел не умеет читать, писать и считать.
Фото: ФК "Зенит"
"Вы реально думаете, что он не умеет? Умеет все он! Он просто так, что ли, переподписывает контракты на большие суммы (смеется)", - передает слова Ахметова "Чемпионат".

Вендел перешел в "Зенит" из лиссабонского "Спортинга" летом 2020 года. В ноябре 2025-го полузащитник продлил контракт с петербургским клубом до июня 2029 года. В текущем сезоне 28-летний бразилец провел в составе сине-бело-голубых 27 матчей в РПЛ и Кубке России, в которых отметился 2 забитыми голами и 3 результативными передачами.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится