"Думаю, встреча с "Оренбургом" была ключевой. Если бы выиграли тот матч, мы бы не оказались в нынешней ситуации", - сказал Бальбоа "Чемпионату".
22 апреля состоялся матч 26-го тура чемпионата России, в котором "Оренбург" принимал у себя дома "Пари НН". Игра проходила на оренбургском стадионе "Газовик" и завершилась поражением гостей - 1:2. Команда Алексея Шпилевского вела в счете и пропустила два мяча на 79-й и 81-й минутах.
Бальбоа рассказал, насколько важна была игра с "Оренбургом"
Нападающий "Пари НН" Адриан Бальбоа высказался, как повлияла игра с "Оренбургом" на турнирной положение команды.
