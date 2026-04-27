В "Балтике" отреагировали на информацию об интересе "Зенита" и "Локомотива" к Андраде

Генеральный директор "Балтики" Равиль Измайлов прокомментировал слухи об интересе российских и иностранных клубов к защитнику Кевину Андраде.
"Андраде действительно интересен многим клубам. И не только в России. Но на этом пока всё, что могу сказать", - сказал Измайлов Metaratings.

Ранее сообщалось, что "Зенит" сделал предложение на 350 млн рублей. Калининградцы хотят выручить 400 млн рублей за защитника, но готовы идти на уступку и по причине того, что Андраде отказался подписывать новый контракт.

Андраде выступает за команду с начала 2024 года. В текущем сезоне он провёл 28 матчей во всех турнирах и отметился одним голом.

Действующее соглашение игрока рассчитано до лета 2027 года. По оценке Transfermarkt, стоимость защитника составляет около трёх миллионов евро.

