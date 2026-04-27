Мостовой: в игре с Египтом для сборной России будет настоящая проверка

"В игре с Египтом для нас будет настоящая проверка.Ребята почувствуют, что такое выездные матчи с хорошим соперником. Это здорово!" - сказал Мостовой "Чемпионату".
В ближайшую международную паузу сборная России проведет сразу три товарищеских матча. Об этом сообщает пресс-служба РФС.
28 мая в Каире российская национальная команда встретится с Египтом. 5 июня в Волгограде соперником подопечных Валерия Карпина станет Буркина-Фасо, а 9 июня в Калининграде сборная России сыграет против Тринидада и Тобаго.