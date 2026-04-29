Экс-тренер вратарей "Спартака" сравнил бывших наставников команды

"Абаскаль — тактик, который пытался быть хамелеоном, как он сам говорил. Тебе постоянно надо было адаптироваться к смене. Восхищало, что в перерыве он смотрел моменты, делал анализ и тут же выходил с готовым решением.
Слишкович — это баланс между дисциплиной и структурой. Он понимал свою схему, как хочет играть, и как видит футбол. Ты понимал свою роль и ответственность. У нас всегда было общение
Станкович — это эмоции и мотивация. Деян — большая фигура, с багажом за плечами. Он мотивировал футболистов на то, чего хотел. С ним пришёл его штаб, я больше контактировал с его итальянским помощником", — сказал Мельников в беседе с "Чемпионатом".
С января этого года "Спартак" тренирует испанец Хуан Карлос Карседо. Красно-белые с 48 очками занимают 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, 6 мая команда сыграет с ЦСКА в финале Пути регионов Кубка России.