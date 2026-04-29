Два игрока ЦСКА пропускают тренировку перед игрой с "Зенитом" - источник

Стали известны футболисты, не принимающие участие в тренировке ЦСКА перед 28-м туром РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА
Как сообщает источник, защитник Матвей Лукин и вингер Кирилл Глебов отсутствуют на тренировке ЦСКА перед матчем с "Зенитом". отмечается, что защитник Милан Гайич вернулся в общую группу.

Ранее "армейцы" объявляли, что Лукин получил мышечную травму, а у Глебова диагностировано повреждение двуглавой мышцы бедра.

Встреча ЦСКА и "Зенита" состоится в эту субботу, 2 мая. Игра пройдет в Москве на стадионе "ВЭБ Арена" и начнется в 19:00 по московскому времени.

Источник: "Матч ТВ"

