"Хоть это и родной клуб, но не хочется переходить и просто сидеть". Вахания - о "Зените"

Защитник "Ростова" Илья Вахания объяснил, почему не выбрал бы для продолжения карьеры "Зенит".
"Хоть это и родной клуб, но не хочется переходить и просто сидеть для количества. Если бы для количества, то, наверное, даже думать бы не стал. В плане футбола больше шансов, думаю, было бы в "Краснодаре", - сказал Вахания.

25-летний Илья Вахания является воспитанником академии петербургского "Зенита". За "Ростов" правый крайний защитник выступает с 2023 года. В текущем сезоне игрок провел 31 матч за ростовскую команду в РПЛ и Кубке России, в которых отметился 2 забитыми голами и 1 результативной передачей.

Этим летом Вахания присоединится к "Краснодару". Переход футболиста сборной России был оформлен в минувшее зимнее трансферное окно.

Источник: "Матч ТВ"

