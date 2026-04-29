"Хоть это и родной клуб, но не хочется переходить и просто сидеть". Вахания - о "Зените"

"Хоть это и родной клуб, но не хочется переходить и просто сидеть для количества. Если бы для количества, то, наверное, даже думать бы не стал. В плане футбола больше шансов, думаю, было бы в "Краснодаре", - сказал Вахания.
25-летний Илья Вахания является воспитанником академии петербургского "Зенита". За "Ростов" правый крайний защитник выступает с 2023 года. В текущем сезоне игрок провел 31 матч за ростовскую команду в РПЛ и Кубке России, в которых отметился 2 забитыми голами и 1 результативной передачей.
Этим летом Вахания присоединится к "Краснодару". Переход футболиста сборной России был оформлен в минувшее зимнее трансферное окно.
Источник: "Матч ТВ"