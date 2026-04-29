"Не хватает лидеров в раздевалке". Игрок ЦСКА - о травмах Акинфеева и Мойзеса

"Травмы Мойзеса и Акинфеева — большие потери для нас. Есть кем заменить, это тоже футбольный процесс. Немножко не хватает лидеров в раздевалке. Но мы готовимся без них", - цитирует Гаича "Чемпионат".
Ранее Мойзес и Игорь Акинфеев сообщили, что больше не сыграют в этом сезоне из-за полученных повреждений.
За три тура до конца чемпоината московский ЦСКА занимает шестую строчку в турнирной таблице и отстает от призовой тройки на 4 очка. В заключительных матчах сезона РПЛ "армейцы" сыграют против "Зенита", "Пари НН" и "Локомотива".