Гайич рассказал о своей готовности к матчу с "Зенитом"

Игрок ЦСКА Милан Гайич рассказал о своем состоянии после травмы.
Фото: ПФК ЦСКА
"Сейчас чувствую себя нормально. Была небольшая травма, вылечили. Вчера приступил к тренировкам. Осталась пара дней, чтобы набрать форму. Пока что не на сто процентов готов, нужно еще пару дней", - сказал Гайич.

Милан Гайич пропустил выездной матч 27-го тура чемпионата России против казанского "Рубина" (0:0).

В эту субботу, 2 мая, "армейцы" примут на своем поле петербургский "Зенит" в рамках 28-го тура РПЛ. Игра пройдет на стадионе "ВЭБ Арена" в Москве и начнется в 19:00 по московсому времени.

Источник: "СЭ"

