"Для меня это глупый вопрос". Челестини - о возможном увольнении из ЦСКА

Когда я подписываю контракт, я понимаю, что могу не закончить. Но я не могу с этими мыслями приходить на тренировки", - сказал Челестини.
Фабио Челестини возглавил московский ЦСКА летом прошлого года. Клуб подписал контракт со специалистом из Швейцарии по схеме 2+1.
В текущем сезоне чемпионата "армейцы" одержали 13 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 8 поражений в 27 матчах. За три тура до окончания РПЛ-2025/2026 команда Челестини занимает 6-е место в турнирной таблице и отстает от топ-3 на четыре очка.
