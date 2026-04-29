Защитник ЦСКА рассказал о настрое команды на финальный отрезок сезона

Футболист ЦСКА Милан Гайич ответил, с каким настроем команда подходит к концу этого сезона.
"У нас был сложный отрезок. Но это не влияет на настроение, мы пытаемся исправить ситуацию, ищем варианты. В футболе не всегда получается так, как вы планируете. Мы каждый день работаем на поле", - сказал Гайич.

После рестарта нынешнего сезона московский ЦСКА одержал всего две победы в Российской Премьер-Лиге, трижды сыграл вничью и потерпел 4 поражения. "Армейцы" не выигрывают в чемпионате на протяжении четырех встреч подряд.

После 27 туров красно-синие располагаются на 6-й позиции в таблице. От призовой тройки их отделяет на данный момент четыре очка.

Источник: "СЭ"

