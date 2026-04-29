Челестини: ЦСКА может финишировать третьим в РПЛ. И мы в двух матчах от победы в Кубке. Все должны быть довольными

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал результаты команды в весенней части сезона.
"Нам бы хотелось иметь другую весну. Но в рамках того, что есть, у нас есть сложные моменты. Мы все время хотим бороться, сражаться и идти по своей линии. Здесь мы и находимся.

У нас есть возможность закончить третьими в РПЛ. И мы в двух матчах от победы в Кубке. Все мы должны быть довольными, приходить на тренировки в хорошем настроении", - сказал Челестини.

По итогам 27 сыгранных матчей московский ЦСКА набрал 45 очков и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. За три тура до окончания текущего розыгрыша РПЛ "армейцы" отстают от лидирующей тройки на четыре балла.

В финале Пути регионов Кубка России команда Фабио Челестини встретится со "Спартаком". Столичное дерби состоится 6 мая на домашнем стадионе красно-белых "Лукойл Арена". Начало - в 20:00 по московскому времени.

Источник: "Чемпионат"

