Форвард "Пари НН" рассказал о будущем в команде в случае вылета из РПЛ

Нападающий "Пари НН" Адриан Бальбоа ответил, останется ли он в клубе в случае вылета в Первую лигу.

Фото: ФК "Пари НН"

"Я сфокусирован на финальной стадии чемпионата. После будет время, чтобы подумать. На данный момент я думаю только о предстоящих матчах", - передает слова Бальбоа "Чемпионат"

Адриан Бальбоа перешел в "Пари НН" минувшей зимой и подписал контракт на 1,5 года с возможностью продления еще на один сезон. В составе нижегородской команды 32-летний центрфорвард принял участие в 9 матчах чемпионата России и записал на свой счет три забитых мяча. Transfermarkt оценивает стоимость уругвайского нападающего в 600 тысяч евро.