"Краснодар" проявляет интерес к полузащитнику "Сочи" - источник

Бывший игрок "Зенита" может перебраться в краснодарский клуб.
Фото: ФК "Сочи"
По информации источника, "Краснодар" заинтересован в услугах 22-летнего полузащитника "Сочи" Александра Коваленко.

Сообщается, что "быки" запросили у сочинского клуба условия возможного летнего перехода футболиста. Однако отмечается, что до конкретных переговоров и дальнейших действий стороны пока не дошли.

Коваленко присоединился к "Сочи" летом 2025 года. Его контракт с "барсами" действует до конца июня 2029-го. В этом сезоне хавбек сыграл 21 матч в чемпионате и 4 игры в Кубке России, не отметившись результативными действиями. Transfermarkt оценивает текущую стоимость игрока в 1,5 млн евро.

Источник: "РБ Спорт"

