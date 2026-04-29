По информации источника, "Краснодар" заинтересован в услугах 22-летнего полузащитника "Сочи" Александра Коваленко.
Сообщается, что "быки" запросили у сочинского клуба условия возможного летнего перехода футболиста. Однако отмечается, что до конкретных переговоров и дальнейших действий стороны пока не дошли.
Коваленко присоединился к "Сочи" летом 2025 года. Его контракт с "барсами" действует до конца июня 2029-го. В этом сезоне хавбек сыграл 21 матч в чемпионате и 4 игры в Кубке России, не отметившись результативными действиями. Transfermarkt оценивает текущую стоимость игрока в 1,5 млн евро.
Источник: "РБ Спорт"
"Краснодар" проявляет интерес к полузащитнику "Сочи" - источник
Бывший игрок "Зенита" может перебраться в краснодарский клуб.
Фото: ФК "Сочи"