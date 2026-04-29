Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Атлетико
22:00
АрсеналНе начат

Наумов оценил шансы "Акрона" в матче с "Краснодаром"

Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов высказался о предстоящем матче "Акрона" и "Краснодара".
Фото: ФК "Акрон"
Николай Наумов заявил, что тольяттинский клуб не сможет отобрать очки у подопечных Мурада Мусаева.

"Способен ли "Акрон" отобрать очки у "Краснодара"? Нет, не сможет. "Краснодар" здесь выиграет.
А вот кто способен отобрать у него очки в следующем туре, так это "Динамо". "Краснодар" - очень хороший раздражитель для динамовцев в последнее время", - сказал Наумов "Матч ТВ".

В воскресенье, 3 мая, состоится матч в рамках 28-го тура Российской Премьер-Лиги между тольяттинским "Акроном" и "Краснодаром". Встреча пройдет на "Солидарность Самара Арене". Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится