По информации источника, "Бешикташ" и "Трабзонспор" хотят купить футболиста в летнее трансферное окно. Московский клуб хочет получить за игрока более 30 миллионов евро.
Жедсон Фернандеш выступает в составе "Спартака" с конца июля 2025 года. В текущем сезоне за клуб полузащитник провел 32 матча, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи. Трансферная стоимость 27-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 18 миллионов евро.
Источник: Fanatik
Стало известно, за какую сумму "Спартак" хочет продать Жедсона - источник
Два турецких клуба заинтересованы в трансфере игрока "Спартака" Жедсона Фернандеша.
