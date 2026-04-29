Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Атлетико
22:00
АрсеналНе начат

Стало известно, за какую сумму "Спартак" хочет продать Жедсона - источник

Два турецких клуба заинтересованы в трансфере игрока "Спартака" Жедсона Фернандеша.
Фото: ФК "Спартак"
По информации источника, "Бешикташ" и "Трабзонспор" хотят купить футболиста в летнее трансферное окно. Московский клуб хочет получить за игрока более 30 миллионов евро.

Жедсон Фернандеш выступает в составе "Спартака" с конца июля 2025 года. В текущем сезоне за клуб полузащитник провел 32 матча, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи. Трансферная стоимость 27-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 18 миллионов евро.

Источник: Fanatik

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится