Семин оценил уровень предстоящих соперников сборной России

Бывший тренер сборной России Юрий Семин оценил уровень предстоящих соперников национальной команды.
Российский специалист заявил, что матч против Египта станет отличной проверкой для подопечных Валерия Карпина.

"Матч с Египтом станет отличной проверкой. Очень сильная сборная, на уровне с Ираном, Камеруном и Нигерией, с которыми мы уже провели игры. Буркина-Фасо - тоже сильная команда. Тринидад и Тобаго тоже команда достаточно хорошего уровня", - сказал Семин "РИА Новости".

В начале июня сборная России сыграет против национальных команд из трех стран: Египта, Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго.

На данный момент подопечные Валерия Карпина занимают 36-е место в рейтинге национальных команд ФИФА.

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от участия в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА с конца февраля 2022 года.

