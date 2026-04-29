Семин оценил уровень предстоящих соперников сборной России

"Матч с Египтом станет отличной проверкой. Очень сильная сборная, на уровне с Ираном, Камеруном и Нигерией, с которыми мы уже провели игры. Буркина-Фасо - тоже сильная команда. Тринидад и Тобаго тоже команда достаточно хорошего уровня", - сказал Семин "РИА Новости".
В начале июня сборная России сыграет против национальных команд из трех стран: Египта, Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго.
На данный момент подопечные Валерия Карпина занимают 36-е место в рейтинге национальных команд ФИФА.
Напомним, российские клубы и сборные отстранены от участия в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА с конца февраля 2022 года.